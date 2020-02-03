العريان يحذر المستثمرين من استراتيجية "الشراء عند الهبوط"

مباشر: حذر الاقتصادي محمد العريان المستثمرين من استراتيجية الشراء في وقت هبوط أسعار الأسهم، محذراً من تأثير "كورونا" على الأسواق.

وأعلنت الصين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 17205 شخص مع 361 حالة وفاة بالإضافة إلى الإعلان عن أول حالة وفاة خارج الصين في الفلبين.

وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.ٍسي" الأمريكية اليوم الاثنين أن انتشار الفيروس المميت سيكون له تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الصيني والنمو العالمي.

وأوضح العريان: "اعتقدت لفترة طويلة أن معنويات السوق كانت قوية للغاية لدرجة أننا تمكنا من التغلب على قائمة متصاعدة من عدم اليقين الاقتصادي، ولكن كورونا مختلف ويمثل خطراً كبيراً للغاية سوف يضر الصين وبالتالي جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. "

وأضاف العريان: "الأهم من ذلك أنه لا يمكن مواجهته بسياسة البنك المركزي، يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لهذا"، محذراً المستثمرين من الميل نحو شراء الأسهم وهى منخفضة بعد الموجة البيعية التي لحقت بالأسواق العالمية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم، كما أغلقت البورصات الأوروبية على ارتفاع رغم الخسائر الحادة للأسهم الصينية