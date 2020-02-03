اتحاد الكرة المصري يرفض الحكام العرب للقاء سوبر الأهلي و الزمالك بالإمارات

رفض مسئولين اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تكون بين الأهلي والزمالك في يوم 20 فبراير الجاري والتي سوف تقام في استاد محمد بن زايد في الامارات، وهذا القرار من إدارة السوبر المصري وذلك على الرغم من تواجد نخبة الأوروبيين في معسكر إعداد أثناء شهر فبراير الجاري وذلك للاستعداد لكأس الأمم الأوروبية التي سوف يبدأ في يونيو القادم وقد فضل اتحاد الكرة بالترتيب مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أي حكام من جنسيات أخرى وذلك بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب في تشجيع الأهلي والزمالك، وبالفعل قد بدأ جمال الغندور في البحث عن حكام قد يكونوا مميزين من الحكام الأجانب وسيتم الكشف عنهم خلال الساعات القادمة، حيث أن مجلس أبو ظبي الرياضي يتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة السوبر وذلك بعد اختيار جمال الغندور للطاقم بنفسه.

قام عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة محمد فضل بالكشف عن أنه قرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و 300 ألف درهم لصاحب المركز الثاني في البطولة التي سوف تقام في الإمارات يوم 20 فبراير القادم بين الأهلي والزمالك.