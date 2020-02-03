تباطؤ نمو اقتصاد روسيا لـ1.3% خلال العام الماضي

مباشر: تباطأ نمو اقتصاد روسيا بالتقديرات الأولية خلال العام الماضي، لكنه تمكن من تجاوز توقعات المحللين.

وكشفت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" في بيان، اليوم الإثنين، إن اقتصاد روسيا نما بنسبة 1.3 بالمائة خلال عام 2019، مقارنة مع نمو 2.5 بالمائة في 2018.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الماضي نحو 109.3 تريليون روبل (ما يعادل 1.7 تريليون دولار أمريكي).

ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي في العام الماضي، لكنه نجح في تجاوز التقديرات التي كانت تشير إلى نمو 1.2 بالمائة.

ويشهد النمو الاقتصادي لروسيا تباطؤاً خلال السنوات الماضية، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين بمطالبة حكومته بإيجاد طرق لتسريع نمو الاقتصاد.

وبحلول الساعة 4:52 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 63.8113 روبل.