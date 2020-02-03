خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء اليونان

الرياض – مباشر: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأنه قد تم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق).

كما شمل الحضور من الجانب السعودي أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

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