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ولي العهد السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع رئيس وزراء اليونان

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ولي العهد السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع رئيس وزراء اليونان ولي العهد السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع رئيس وزراء اليونان

 

الرياض – مباشر: استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الاثنين، أوجه العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت وكالة أنباء ، واس" بأن الاجتماع تطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

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