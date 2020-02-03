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مدنيو إدلب: نطالب أوروبا بالتحرك لوقف هجمات النظام وروسيا

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مدنيو إدلب: نطالب أوروبا بالتحرك لوقف هجمات النظام وروسيا مدنيو إدلب: نطالب أوروبا بالتحرك لوقف هجمات النظام وروسيا

جي بي سي نيوز :- طالب مدنيون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الدول الغربية وعلى رأسها الأوروبية، بالتحرك لوقف هجمات النظام وحليفيه الروسي والإيراني، على المنطقة.

جاء ذلك خلال مظاهرة نظمها مدنيون في مخيم ببلدة حارم في إدلب، تنديداً بتصعيد النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني، هجماتهم على المنطقة مؤخراً.

وفي بيان صادر عن المتظاهرين، أشاروا إلى إجبار الهجمات المتواصلة للنظام السوري وحلفائه، المدنيين على ترك ديارهم.

ودعا البيان الدول الغربية وعلى رأسها الأوروبية، بالتحرك لوقف هجمات النظام وحليفيه الروسي والإيراني، ووضع حد للأزمة الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة التركية، إرسال تعزيزات إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية، وفي مناطق خفض التصعيد داخل إدلب.

والتقطت كاميرا الأناضول توجه قافلة عسكرية تركية مؤلفة من عشرات الدبابات والأسلحة الثقيلة والمدرعات ومختلف العربات العسكرية والجنود إلى المنطقة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

جدير بالذكر أن الجيش التركي يمتلك 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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