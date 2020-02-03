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تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال ديسمبر تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: انخفض الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تراجع الإنفاق على الإنشاءات العامة والخاصة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنسبة 0.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 0.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الإنشاءات الخاصة تراجع بنسبة 0.1 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول، بينما هبطت الإنشاءات العامة بنحو 0.4 بالمائة في نفس الفترة.

أما على أساس سنوي، فإن الإنفاق الأمريكي على قطاع البناء ارتفع بنحو 5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2018.

وفي إجمالي عام 2019، تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 97.8650.

مباشر (اقتصاد)

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