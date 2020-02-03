محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع خسائر الإسترليني وبيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات اقتصادية ومع خسائر حادة للإسترليني.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بعكس المتوقع.

واستفادت العملة الأمريكية من المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أدوى بحياة 350 شخصاً على الأقل حتى الآن، مع حقيقة اعتبار الدولار ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وزادت قيود العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والسنغافورة وأستراليا وغيرهم لمنع السفر من وإلى الصين.

فيما جاء ارتفاع العملة الأمريكية أيضاً مع هبوط حاد للجنيه الإسترليني بأكثر من 1.5 بالمائة وسط مخاوف فشل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كما أن قيام الصين باتخاذ إجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي لتقليل آثار "كورونا" ساهم في الضغط على الين الياباني والفرنك السويسري.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1056 دولار، كما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

كما صعدت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.52 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3005 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9661 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 97.812.