أخبار عاجلة

هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا" -
سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال -
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل -
موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة -
تدريبات مشتركة للقوات البرية والجوية الروسية في شمال القوقاز -
مطاردة شرطية تسبق عرض أبطال "السوبر بول" في الولايات المتحدة -
رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل -
كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟ -
Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع خسائر الإسترليني وبيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع خسائر الإسترليني وبيانات اقتصادية محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع خسائر الإسترليني وبيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات اقتصادية ومع خسائر حادة للإسترليني.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بعكس المتوقع.

واستفادت العملة الأمريكية من المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أدوى بحياة 350 شخصاً على الأقل حتى الآن، مع حقيقة اعتبار الدولار ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وزادت قيود العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والسنغافورة وأستراليا وغيرهم لمنع السفر من وإلى الصين.

فيما جاء ارتفاع العملة الأمريكية أيضاً مع هبوط حاد للجنيه الإسترليني بأكثر من 1.5 بالمائة وسط مخاوف فشل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كما أن قيام الصين باتخاذ إجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي لتقليل آثار "كورونا" ساهم في الضغط على الين الياباني والفرنك السويسري.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1056 دولار، كما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

كما صعدت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.52 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3005 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9661 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 97.812.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية

"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية

الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1%

محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1%