أخبار عاجلة

رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل -
كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟ -
Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3 -
"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة -
إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج -
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي -
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتراجع 17 دولاراً مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية

Google+ Print
محدث.. الذهب يتراجع 17 دولاراً مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية محدث.. الذهب يتراجع 17 دولاراً مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية

مباشر: عمقت  الذهب خسائرها لنحو 17 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وبعد قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس "كورونا".

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات وسط آمال من أن تساهم إجراءات الصين التحفيزية في تقليل أثر "كورونا" على الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وضخ السيولة في الأسواق للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تأثر بسرعة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تعهدت السلطات الصينية باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة لضمان أن السيولة تظل كافية بشكل معقول ومن أجل دعم الشركات المتضررة من تفشي الفيروس في مدينة "ووهان"، والتي أودى بحياة 361 شخصاً حتى الآن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن عودة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو مجدداً لأول مرة في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة بعكس المتوقع.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليهبط إلى 1572.15 دولار للأوقية، فاقداً حوالي 17.01 دولار من قيمته.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.70 دولار مسجلاً 1577.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 97.857.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد