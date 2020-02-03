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مقتل 9 مدنيين سوريين بغارات للنظام وروسيا

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مقتل 9 مدنيين سوريين بغارات للنظام وروسيا مقتل 9 مدنيين سوريين بغارات للنظام وروسيا

جي بي سي نيوز :- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، مقتل 9 مدنيين بغارات سورية وروسية على شمال غرب البلاد.

وفي سياق السياسة الممنهجة لتهجير الأهالي، واصلت طائرات النظام والروس قصفها المكثف على ريف إدلب، وأوقعت المزيد من الضحايا المدنيين.

ورصد المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس على ريفي حلب وإدلب إلى 9 ضحايا، وهم: 7 من عائلة واحدة، بينهم مواطنة، جراء قصف جوي على بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي، ومواطنة جراء غارات روسية على مدينة الأتارب، وطفل إثر استهداف طائرات النظام الحربية لأطراف مدينة بنش شرق إدلب، فيما لا يزال تعداد الضحايا مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل، استهدفت طائرات النظام بغارات جوية مكثفة مناطق في كفرسجنة ومعرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد ظهر الأحد، فيما تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة جنوب وغرب مدينة حلب، وبمحاور أخرى في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بين الفصائل ومجموعات مسلحة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.

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جي بي سي نيوز

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