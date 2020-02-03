النشاط الصناعي الأمريكي يتحول للنمو خلال يناير

مباشر: تحول النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 6 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 50.9 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 47.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وكان من المتوقع أن يرتفع النشاط الصناعي الأمريكي إلى مستوى 48.5 نقطة في الشهر الجاري.

وتجاوز النشاط الصناعي في الولايات المتحدة مستوى 50 نقطة- الحد الفاصل بين التوسع والانكماش- لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي.

وجاء نمو القطاع الصناعي بدعم زيادة قوية لمؤشر الإنتاج بنحو 9.5 نقطة خلال الشهر الجاري، ليصل إلى مستوى 54.3 نقطة.

كما ارتفعت الطلبيات الجديدة إلى مستوى 52 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع 47.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وبحلول الساعة 3:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 97.786.