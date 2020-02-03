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جونسون يرفض الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة

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جونسون يرفض الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة جونسون يرفض الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ليس هناك حاجة للمملكة المتحدة لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

وأضح جونسون، في خطاب في لندن، اليوم الإثنين، أن رؤيته لعقد صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست تتمثل في اتفاق تجارة حرة على الطراز الكندي، قائلا إن المملكة المتحدة ستعود إلى اتفاقية الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه الصفقة.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا، تم إلغاء تعريفات الاستيراد على معظم السلع بين البلدين، مع استمرار وجود عمليات فحص جمركية وضريبة القيمة المضافة.

ورفض جونسون شرط أن تتبنى المملكة المتحدة قواعد من بروكسل بشأن سياسة المنافسة والإعانات والحماية الاجتماعية والبيئة أو أي شيء مشابه.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيسعى إلى اتفاق عملي بشأن الأمن، وحماية مواطنين دون التعدي على استقلالية أنظمة المملكة المتحدة القانونية.

وغادرت المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي عضوية الاتحاد الأوروبي رسمياً، لكنها لاتزال تواجه عاماً حاسماً من أجل الاتفاق على شكل العلاقات التجارية بين البلدين.

مباشر (اقتصاد)

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