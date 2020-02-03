استضافة منتدى "كامبدن ويلث" للشركات العائلية العالمية لأول مرة بالسعودية

الرياض- مباشر: نظمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية المنتدى الخاص بمجموعة كامبدن ويلث وهي مجموعة خاصة تضم أهم وأبرز الشركات العائلية عالميًّا، في حدثٍ يعقد لأول مرة في المملكة .

ونقلاً لوكالة الأنباء السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع كامبدن ويلث أكثر من 80 مستثمراً من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل الاستدامة والتطوير في مجال المال والأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة.

وبحث المنتدى، استغلال المناسبة للتعرف على المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي في ظل التقدم والتنوع الاقتصادي للمملكة.

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

وعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر في كلمته بالمؤتمر، مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها المملكة حتى أضحت "وجهة استثمارية واعدة عالمياً" وفقاً لكثير من التقارير الدولية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات النوعية والحوافز المقدمة والخدمات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.

ووصف محافظ الهيئة، المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في المملكة على مدى يومين بنقطة الانطلاقة لفعاليات أكبر في المستقبل تستضيفها هيئة الاستثمار بالعمل مع شركائها المستثمرين وقادة المال والأعمال في العالم، لتكون المملكة بذلك منصة حيوية وفاعلة في التوجهات الاستراتيجية والكبرى في هذا المجال .

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