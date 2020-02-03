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تقرير: أوبك وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بسبب"كورونا"

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تقرير: أوبك وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بسبب"كورونا" تقرير: أوبك وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافياً لإنتاج النفط بسبب"كورونا"

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن منظمة أوبك وحلفائها قد يلجأون إلى تعميق خفض إنتاج النفط؛ مع تفاقم مخاوف تراجع الطلب بسبب فيروس "كورونا".

وتكفل فيروس الصين المميت بخسائر تتجاوز 15 بالمائة لأسعار الخام في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن تقود تفكير أوبك حيال خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها اتفقوا على خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً ليصل مستوى الخفض إلى 1.7 مليون برميل بداية من الشهر الماضي وحتى نهاية الربع الأول من 2020.

وأشار التقرير إلى أن أوبك وحلفائها سوف يجتمعون غداً الثلاثاء والأربعاء أيضاً لمناقشة الخيارات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا.

مباشر (اقتصاد)

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