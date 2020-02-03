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"داو جونز" يرتفع 130 نقطة بالمستهل مع ترقب تطورات "كورونا"

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"داو جونز" يرتفع 130 نقطة بالمستهل مع ترقب تطورات "كورونا" "داو جونز" يرتفع 130 نقطة بالمستهل مع ترقب تطورات "كورونا"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 130 نقطة في محاولة للتعافي من الموجة البيعية التي قادتها مخاوف "كورونا".

وارتفع سهم "نايكي" بأكثر من 3 بالمائة ليقود مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" مع توصيات بشراء السهم.

ويراقب المستثمرون تطورات فيروس "كورونا" مع زيادة عدد الوفيات إلى 361 حالة ليتجاوز فيروس "سارس" في عام 2002.

وتتزايد المخاوف من تأثير الفيروس المميت على النمو الاقتصادي وسط حالة طوارئ عالمية أعلنتها منظمة الصحة لمواجهة "كورونا".

فيما اتخذت الصين خطوات لدعم الاقتصاد وسط هذه الأزمة حيث قرر المركزي الصيني خفض معدلات الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 2.40 بالمائة، ولمدة 14 يوماً إلى 2.55 بالمائة.

وكانت الأسهم الأمريكية شهدت موجة بيعية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أفقدت مؤشر "داو جونز" 600 نقطة من قيمته.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 133 نقطة ليصل إلى مستوى 28389.2 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 3243.6 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 9208.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى  97.784

مباشر (اقتصاد)

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