تقرير: فيروس "كورونا" يصدم اقتصادات أوروبا

مباشر: تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة موجعة خلال الفترة الماضية، بفعل انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا".

وأظهر نموذج اقتصادي عالمي صادر عن "بلومبرج إيكونوميكس"، اليوم الإثنين، أن تداعيات تفشي فيروس كورونا أدت لهبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بما يتراوح بين 0.1 و0.2 بالمائة في الربع الأول من عام 2020.

وجاءت هولندا في صدارة الدول المتأثرة بالفيروس، مع تقديرات بتراجع النمو الاقتصادي 0.3 بالمائة في البلاد جراء الفيروس.

في حين كانت إسبانيا الأقل تأثراً من الناحية الاقتصادية بتقديرات هبوط نمو الاقتصاد 0.05 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن سلاسل التوريد العالمية قد تتعطل أيضًا إذا ظلت المصانع الصينية مغلقة، على الرغم من أن التأثير سيكون على الأرجح أقل من ذلك الناتج عن انخفاض طلب الواردات الصينية.