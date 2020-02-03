"تداول": السعوديون يتجهون للشراء الأسبوع الماضي..واتجاه بيعي للأجانب

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول سيطرة عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين السعوديين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني الحالي، فيما خالف الأجانب والخليجيون الاتجاه.

ووفقا لبيانات "تداول"، حقق المستثمرون السعوديون صافي شراء بقيمة 193.36 مليون ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات صافية للأجانب والخليجيين بواقع 113.5 مليون ريال و79.86 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي عمليات الشراء من جانب الأجانب 16.35 مليار ريال تشكل 91.09 بالمائة من مجمل المشتريات بالسوق خلال الأسبوع، مقابل مبيعات قيمتها 16.16 مليار ريال تعادل 90.01 بالمائة من إجمالي البيع.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شراء بقيمة إجمالية 1.34 مليار ريال تمثل 7.46 بالمائة من مشتريات السوق الإجمالية في الأسبوع الماضي، مقارنة بعمليات بيعية بلغت 1.45 مليار ريال تعادل 8.09 بالمائة من مبيعات السوق خلال الأسبوع.

وبالنسبة للخليجيين، بلغت مشترياتهم 261.48 مليون ريال تشكل 1.46 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء، مقابل مبيعات بقيمة 341.34 مليون ريال تعادل 1.9 بالمائة من مبيعات السوق في الأسبوع المنتهي 30 يناير/ كانون الثاني 2020.

98 مليار انخفاضا بملكية المستثمرين في الأسهم السعودية

وشهدت قيمة ملكية المستثمرين في المؤشر العام لـ "تداول"، انخفاضا بنحو 98.2 مليار ريال في الأسبوع الماضي؛ لتنخفض إجمالي قيمة ملكية الأسهم إلى 8.847 تريليون ريال، مقارنة بـ 8.749 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وتركزت التراجعات بملكية السعوديين بانخفاض 91.69 مليار ريال، إلى 8.803 تريليون ريال، مقابل 8.511 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 23 يناير/ كانون الثاني 2020.

وتراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب إلى 193.51 مليار ريال، مقارنة بـ 199.42 مليار ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض 5.93 مليار ريال.

وانخفضت ملكية الخليجيين 573.58 مليون ريال؛ إلى 44.75 مليار ريال، مقابل 44.18 مليار ريال في الأسبوع السابق.

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