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"رايان إير" تتحول للربحية بفضل ارتفاع عدد المسافرين

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"رايان إير" تتحول للربحية بفضل ارتفاع عدد المسافرين "رايان إير" تتحول للربحية بفضل ارتفاع عدد المسافرين

مباشر: تحولت شركة "ريان آير" للربحية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع عدد المسافرين وتكاليف تذاكر الطيران.

وأظهرت نتائج الأعمال الفصلية لشركة الطيران الإيرلندية، اليوم الإثنين، أن صافي الأرباح سجل 87.8 مليون يورو (97.6 مليون دولار أمريكي) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل خسائر بلغت 66.1 مليون يورو في الفترة المقارنة قبل عام.

بينما صعد إجمالي إيرادات الشركة بنحو 21 بالمائة إلى 1.906 مليار يورو خلال الربع المالي الثالث، مقابل 1.581 مليار يورو المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

وجاء تحول الشركة للربحية مع ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 6 بالمائة إلى 36 مليون مسافر، وزيادة تذاكر الطيران9 بالمائة.

وأكدت شركة الطيران توقعاتها للأرباح في إجمالي العام المالي الحالي المنتهي في مارس/أذار المقبل لتتراوح بين 950 مليون يورو إلى 1.05 مليار يورو.

وأشارت "رايان إير" إلى أن ازمة وقف أسطول طائرات بوينج "737 ماكس" ستؤدي إلى تأجيل تحقيق مستهدف الشركة للوصول إلى 200 مليون مسافر إلى العام المالي 2025 أو 2026.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "رايان إير" في بورصة دبلن الإيرلندية بنسبة 5.7 بالمائة ليسجل 15.70 يورو.

مباشر (اقتصاد)

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