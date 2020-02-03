البلدية السعودية توقع 4 عقود نظافة بتكلفة 650 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي 4 عقود مشاريع نظافة بمحافظة الأحساء والمراكز التابعة، لها لمدة 5 أعوام، بتكلفة إجمالي 650 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بوضع آلية متطورة لمتابعة خدمات النظافة في مدن المملكة ومتابعة أداء الأمانات والبلديات في تنفيذها لهذه المشاريع.

وأوضح أمين محافظة الأحساء، عادل بن محمد الملحم، بحسب الوكالة أنه تم تقسيم مدينة الهفوف إلى مشروعين للنظافة ومدينة المبرز إلى مشروعين آخرين ذات عقود مستقلة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة، مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة، للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق اهداف المشروع.

وبين أن عقود مشاريع نظافة محافظة الأحساء، تأتي استمراراً للمشاريع السابقة للمدينين، إضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدينة الجفر وتوابعها، ومدينة العمران وتوابعها، إلى جانب مناطق أخرى.

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