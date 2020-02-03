هيئة الاتصالات السعودية تُعلن الشركات الأكثر تحسناً بخدمات الانترنت

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، اليوم الاثنين، عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير "مقياس"، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة على نحوٍ ربع سنوي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التقرير أظهر ارتفاعًا في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقل؛ مما يعكس التطور المستمر الذي تشهده البنى التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

كما أظهرت القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق "مقياس" على شبكات المتنقل أن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 52.7 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 16.1 بالمائة مقارنة بأدائها في الربع السابق.

وتابعت: بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 40.5 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 4.4 بالمائة.

فيما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) 39.9 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 23.1 بالمائة، وهي أعلى نسبة تحسن على مستوى المشغلين في المملكة مقارنة بالربع السابق.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة "مقياس" في الربع الأول من عام 2018م، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، وسعيًا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.

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