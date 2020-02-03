النشاط الصناعي في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى بـ11 شهراً

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في ألمانيا لأعلى مستوى في 11 شهراً مع هدوء وتيرة تراجع الإنتاج والطلبيات، لكنه لازال في منطقة الإنكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث اليوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا سجل 45.3 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 43.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ألمانيا سوف يسجل 45.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتعد أيّ قراءة للمؤشر أعلى 50 نقطة توسعاً في النشاط، بينما أي قراءة دون ذلك تعني انكماشاً.

وبحسب البيانات، سجل مؤشر الإنتاج تراجعاً في الشهر الماضي لكن بوتيرة هبوط هي الأدنى في 5 أشهر، كما شهدت احجام الطلبيات أقل وتيرة هبوط في 15 شهراً.

وأوضحت البيانات أن التحسن في توقعات الشركات المصنعة استمر في الشهر الماضي، مع تخفيف التوترات التجارية.

في حين استمر معدل خفض الوظائف ضمن أعلى المستويات المسجلة في السنوات العشر الماضي

وبحلول الساعة 12:43 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليسجل 1.1063 دولار.