السوق السعودي يسجل تراجعه الثاني.. بسيولة 3.86 مليار ريال

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الاثنين، باللون الأحمر، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، وسط أداء سلبي لجميع قطاعاته الرئيسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بتراجع نسبته 0.55 بالمائة، فاقدا 44.82 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,112.69 نقطة.

وبلغت قيم التداول عند الإغلاق نحو 3.86 مليار ريال مقابل 3.82 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكمية تداول بلغا 151.23 مليون سهم، مقابل 157.67 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وشهد سوق الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم الاثنين، تنفيذ 3 صفقات خاصة، على أسهم السعودي الفرنسي و"ساب" والعربي الوطني، بقيمة إجمالية 21.49 مليون ريال من خلال 702 ألف سهم.

وشملت الخسائر 13 قطاعا، تصدرها قطاع الاتصالات بتراجع 1.78 بالمائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84 بالمائة، وهبط "البنوك" 0.57 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع الطاقة 0.23 بالمائة.

وجاء إغلاق بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي صعد 3.4 بالمائة، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل، بارتفاع نسبته 2.43 بالمائة.

وتصدر "مجموعة السريع" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 4.21 بالمائة، وسجل "عسير" أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 8.13 بالمائة.

وجاء سهم "الراجحي" في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 402.18 مليون ريال، وأغلق مرتفعا 0.15 بالمائة، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بـ11.48 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي- نمو، فقد أغلق مرتفعا 3.88 بالمائة، بمكاسب بلغت 268.3 نقطة، قفزت به إلى مستوى 7,191.64 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الرباحة بالسوق الموازي، بارتفاع نسبته 6.36 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الأحد، متراجعا 1.08 بالمائة، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى.

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