الوضع المظلم في جيميل يختفي.. إليك كيفية استعادته

تم طرح الوضع المظلم في جيميل على نطاق واسع وذلك بعد أشهر من إطلاق أندرويد 10، لكن اليوم أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلة اختفاء الوضع المظلم من هواتفهم وعودة جيميل إلى تصميمه الأبيض القديم.

وفقًا لتقارير 9to5Google، في الساعات الأربع والعشرين الماضية اكتشف العديد من المستخدمين أن التطبيق قد عاد إلى مظهره القديم خلال عطلة نهاية الأسبوع دون تغييره يدويًا، والأسوأ من ذلك هو أن خيار التبديل قد تلاشى بشكل غامض من إعدادات التطبيق دون أي تدخل من المستخدمين.

يجب أن تسمح الإعدادات للمستخدمين على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10، مثل هواتف بيكسل من جوجل، بالتبديل بين أنظمة الألوان الفاتحة والمظلمة ونظام الألوان الافتراضي، ولكن بالنسبة للمستخدمين المتأثرين لم تعد هذه الخيارات متاحة.

لا يبدو أن هناك تطبيقات أخرى متأثرة بهذا الخطأ، ويبدو أن أغلب الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 لا تعاني من فقدان الوضع المظلم في جيميل ولكن بالنسبة لبعض الأجهزة، فهي مستمرة بشكل مزعج، ولا يبدو أن إعادة تشغيل التطبيق لها أي تأثير ولا إعادة تشغيل الهاتف.

لسوء الحظ لا تقدم جوجل أي نصيحة يمكنك الاعتماد عليها لإعادة الوضع المظلم في جيميل ولكن هناك خدعة يمكنك فعلها لإعادة الوضع المظلم إلى هاتفك، حيث يمكنك الضغط مع الاستمرار على أيقونة تطبيق جيميل الأمر الذي سيقوم بنقلك إلى صفحة معلومات التطبيق وهناك يمكنك الكشف عن خيار Force Stop، حيث وجد بعض المستخدمين أن تفعيل هذا الخيار ثم إعادة تشغيل التطبيق سيعيد خيار الوضع المظلم.

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ومع ذلك لا يبدو هذا ناجحًا عالميًا، ونأمل أن تنظر جوجل للمشكلة قريبًا، وتقوم بإصدار الإصلاح قريبًا.