تنفيذ أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية بالسعودية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، السعودية، عن إتمام مبادرة تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية (مديكال)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عبر بيع حصة أغلبية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه.

وقالت "جدوى" في بيان، اليوم الاثنين، إنها عملت كمستشار مالي حصري للخطوط الجوية العربية السعودية في عملية التخصيص.

ووصفت المبادرة بكونها أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت رؤية 2030.

وتقوم شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها وشركاتها التابعة وذلك لما يقارب 140 ألف مستفيد من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها التابعة.

وتعد شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية أكبر مركز متخصص في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة.

وقامت شركة جدوى للاستثمار خلال عملية التخصيص بتقديم المشورة حول عدة جوانب تضمنت تحويل نموذج عمل الخدمات الطبية من مركز تكلفة يعمل تحت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية إلى شركة ربحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير لمنسوبي المؤسسة.

وقال طارق بن زياد السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، إن تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية هو نموذج للفرص الواعدة المطروحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق رؤية 2030."

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