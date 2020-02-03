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تسارع التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي

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مباشر: تسارع التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بفعل صعود تكاليف التبغ والمشروبات الكحولية.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بنسبة 12.15 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، مقابل 11.84 بالمائة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى أن التضخم في تركيا سوف يسجل مستوى 11.86 بالمائة في الشهر الماضي.

وتأتي الزيادة في معدل التضخم بفعل ارتفاع أسعار الكحوليات والتبغ التي ارتفعت بنحو 42.2 بالمائة، وصعود أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 9.04 بالمائة، بالإضافة إلى التعليم والملابس.

 وعلى أساس شهري، سجل التضخم مستوى 1.35 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:11 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت اليرة التركية أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 5.9841 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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