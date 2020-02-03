اتفاقية لتقديم وزارة الإسكان السعودية تسهيلات للمتقاعدين

الرياض ـ مباشر: وقعت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية، اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان، لتقديم التسهيلات اللازمة للمتقاعدين.

وأوضحت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، سيقدم من خلال الاتفاقية، الدعم والتسهيلات اللازمة لتملك المسكن الأول لعملاء المؤسسة وعملاء برنامج “مساكن” من موظفي الدولة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم مستهدفات التحول الوطني 2020، بتواصل وزارة الإسكان مع الجهات الحكومية، لتقديم الدعم والمساندة، في كل ما يخص الدعم السكني.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس، إنه تم توقيع الاتفاقية مع وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، لتقديم عروض سكنية خاصة لعملاء مؤسسة التقاعد من مشتركين و متقاعدين.

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