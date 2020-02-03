السعودية.. 122.5 مليار ريال زيادة بالودائع بـ2019..والائتمان يرتفع 7.6%

مباشر - السيد جمال: سجلت الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية نموا خلال عام 2019 بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي؛ وبزيادة تعادل 122.47 مليار ريال.

وقفزت قيمة الودائع، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 1.796 تريليون ريال، مقارنة بقيمة الودائع في عام 2018 والتي بلغت بنهايته 1.674 تريليون ريال.

وتتوزع الودائع المصرفية إلى ودائع تحت الطلب – تشكل 61.2 بالمائة من الودائع بالمملكة – والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية.

وسجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعا في عام 2019 بنحو 5.6 بالمائة أو ما يعادل 58.49 مليار ريال؛ نتيجة تخطي ودائع الأفراد والشركات حاجز التريليون ريال للمرة الأولى.

وارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في المملكة إلى 1.099 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 1.041 تريليون ريال في 2018.

ودعم ارتفاع الودائع تحت الطلب؛ الزيادة في ودائع الشركات والأفراد بنحو 8.3 بالمائة؛ إلى 1.006 تريليون ريال، مقارنة بـ 928.55 مليار ريال في نهاية العام السابق، مقابل تراجع ودائع الهيئات الحكومية إلى 93.26 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة بـ 112.12 مليار ريال في 2018، بانخفاض نسبته 16.8 بالمائة.

وبالنسبة للودائع الزمنية والادخارية، شهدت ارتفاعا بنحو 13.2 بالمائة في عام 2019 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 501.67 مليار ريال، مقارنة بـ 443.02 مليار ريال في 2018.

وزادت قيمة الودائع شبه النقدية لمستوى 195.16 مليار ريال في 2019، مقارنة بـ 189.83 مليار ريال بنهاية العام السابق، بزيادة 2.8 بالمائة.

الائتمان المصرفي.. قفزة بالائتمان طويل الأجل

وبالمثل، شهد الائتمان المصرفي الممنوح بالمملكة في عام 2019 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.6 بالمائة؛ وبزيادة بلغت 109.77 مليار ريال عن قيمته في نهاية 2018.

ووصل الائتمان المصرفي بنهاية العام الماضي إلى 1.552 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.443 تريليون ريال في 2018.

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي في المملكة خلال 2019 على أساس سنوي؛ نتيجة الزيادة في قيمة الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات - بنسبة 26.7 بالمائة، وبزيادة تعادل 134.77 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان طويل الأجل إلى 634.64 مليار ريال، مقارنة بـ 499.87 مليار ريال في العام السابق.

وارتفعت قيمة الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 2.9 بالمائة خلال العام الماضي على أساس سنوي؛ إلى 234.63 مليار، مقابل 227.91 مليار ريال بنهاية العام 2018.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الائتمان قصير الأجل - أقل من سنة – 4.4 بالمائة؛ إلى 683.22 مليار ريال، مقارنة بمستواه البالغ 714.93 مليار ريال في العام السابق.

وبلغت نسبة الائتمان المصرفي للودائع 86.44 بالمائة خلال عام 2019.

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