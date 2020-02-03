النشاط الصناعي في اليابان يواصل الانكماش خلال يناير

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في اليابان بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، لكنه لايزال في حالة انكماش مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث وجابون بنك، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان سجل 48.8 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 48.4 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في اليابان سوف يسجل 49.3 نقطة خلال يناير/كانون الثاني.

ورغم التحسن الطفيف المسجل في الشهر الماضي، لايزال مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان دون حد النمو عند 50 نقطة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وخفض المصنعون في اليابان الإنتاج في يناير/كانون الثاني للماضي للشهر الثالث عشر على التوالي، كما استمر هبوط الطلبيات الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تعززت ثقة الشركات في قطاع الصناعة في اليابان لأعلى مستوى في 17 شهرًا.