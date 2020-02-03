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النشاط الصناعي البريطاني يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

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النشاط الصناعي البريطاني يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر النشاط الصناعي البريطاني يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 9 أشهر، بعد دفعة من نتيجة الانتخابات المبكرة في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة ارتفع إلى 50 نقطة خلال يناير/كانون الثاني وهي أعلى قراءة منذ 9 أشهر، مقارنة مع 47.5 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول وهو ثاني أدنى قراءة منذ عام .2012

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي المملكة المتحدة سوف يسجل 49.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير أيّ قراءة للمؤشر أعلى 50 نقطة توسعاً في النشاط في حين أي قراءة دون ذلك تعني انكماشاً.

وأشار البيان إلى أن تراجع مستويات عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات العامة المبكرة في المملكة المتحدة ساعد في تعافي الطلبيات الجديدة وثقة الشركات.

وبحسب البيانات، تعافت الطلبيات الجديدة، وإرتفعت ثقة الشركات المصنعة مع استقرار حجم الإنتاج.

وارتفع الإنتاج في قطاعات السلع الاسنهلاكية والوسيطة، في حين شهد قطاع السلع الاستثمارية اتجاها هبوطياً مع استمرار الأثر  السلبي لطلبيات التصدير الجديدة

وبحلول الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.1 بالمائة عند 1.3061 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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