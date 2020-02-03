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سهم الشرقية للتنمية بأعلى مستوياته منذ 2015..بعد تملك قطعة أرض

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سهم الشرقية للتنمية بأعلى مستوياته منذ 2015..بعد تملك قطعة أرض سهم الشرقية للتنمية بأعلى مستوياته منذ 2015..بعد تملك قطعة أرض

مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سهم شركة الشرقية للتنمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الاثنين، ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ العام 2015، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن تملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة.

وارتفع السهم بنسبة 5.89 بالمائة، بحلول الساعة 02:10 بتوقيت ، تصدر بها قائمة ارتفاعات السوق السعودي.

وقفز السهم في تلك الأثناء، إلى مستوى 66.50 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 17 أغسطس/آب 2015.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الاثنين، عن تلقيها قراراً من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالسعودية، يتضمن تمليك الشركة مساحة من الأرض تبلغ نحو 72.18 مليون متر مربع، ضمن إجمالي مساحة أرض المنحة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 1.27 مليون سهم، بلغت قيمتها 86.07 مليون ريال من خلال 3.38 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر في تلك الأثناء، بتراجع نسبته 0.3 بالمائة، فاقداً 24.85 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 8,132.66 نقطة.

وأظهرت البيانات المالية الشركة، خلال الربع الثالث من العام 2019، تراجع صافي الخسائر بنسبة 60.7 بالمائة، إلى 891.02 ألف ريال، مقابل 2.27 مليون ريال بالفترة نفسها من العام 2018.

وأعلنت الشركة، في مايو/أيَّار الماضي، عن توقيع اتفاقية شراء أصول عقارية مع عمر بن صالح بن عبدالعزيز بابكر، بهدف الاستحواذ على ملكية أصلين عقاريين مدرين للدخل بمدينة الرياض ومملوكين بالكامل له.

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