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الأردن يشترط مرور أسبوعين لجميع الجنسيات القادمين من الصين لدخول أراضيه

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الأردن يشترط مرور أسبوعين لجميع الجنسيات القادمين من الصين لدخول أراضيه الأردن يشترط مرور أسبوعين لجميع الجنسيات القادمين من الصين لدخول أراضيه

جى بي سي نيوز  :- قرر وزير الداخلية سلامة حماد، عدم السماح لجميع الجنسيات القادمة من الصين والذين لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأراضي الأردنية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر في وقت سابق من اليوم الأحد، قراراً بمنع دخول حملة جوازات السفر الصينية إلا أن الضرورة اقتضت شمول جميع الجنسيات بقرار منع دخول أراضي المملكة. ويأتي القرار، لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى أراضي المملكة.

جي بي سي نيوز

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