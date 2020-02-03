السعودية.. وضع حجر الأساس وتدشين مشروعات بجازان بـ5.3 مليار ريال

الرياض – مباشر: شهد وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، اليوم الاثنين، تدشين ووضع حجر الأساس لـ24 مشروعاً بيئياً ومائياً وزراعياً في منطقة جازان تصل تكلفتها 5.32 مليار ريال، بحضور أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن أمير جازان دشن 10 مشروعات بيئية ومائية وزراعية بالمنطقة بقيمة 519 مليون ريال.

وأضافت الوزارة، أن الأمير محمد بن ناصر وضع الحجر الأساس لـ14 مشروعاً، بتكلفة 4.8 مليار ريال؛ لخدمة منطقة جازان والمراكز التابعة لها.

وقال الوزير، عبدالرحمن الفضلي، إن منطقة جازان تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وتاريخ حضاري مجيد، وخصائص فريدة في بيئتها ومواردها المائية والزراعية، أهلتها لتكون مركزاً حضارياً واقتصادياً.

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