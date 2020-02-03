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رئيس "نزاهة": الملك سلمان دعم مكافحة الفساد بالسعودية بقراراته

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رئيس "نزاهة": الملك سلمان دعم مكافحة الفساد بالسعودية بقراراته رئيس "نزاهة": الملك سلمان دعم مكافحة الفساد بالسعودية بقراراته

الرياض – مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية - نزاهة، مازن الكهموس، إن المملكة سعت جاهدة إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين.

وأضاف الكهموس، خلال كلمة المملكة في افتتاح أعمال الاجتماع الأول الجانبي للفريق العامل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين بالرياض، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان داعماً لمكافحة الفساد؛ بضم الكيانات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد لضمان معاقبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.

وأكد الكهموس، أن المملكة أدركت أهمية التعاون الدولي بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ولهذا عملت مع باقي دول مجموعة العشرين، خلال رئاسة اليابان للمجموعة في العام 2019، على وضع مقترح اجتماع وزاري بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد بدول المجموعة.

وصدر أمر ملكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

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