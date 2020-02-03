النشاط الصناعي في الصين يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الصين مسجلاً أبطأ وتيرة توسع في خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، مع تراجع عمليات التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي ماركت وكاسين، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين سجل 51.1 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، ومقابل 51.5 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم سوف يسجل 51 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير أيّ قراءة للمؤشر أعلى من 50 نقطة إلى توسع في النشاط، في حين أي قراءة دون ذلك تعني انكماشاً.

وبحسب البيانات، تراجع التوظيف في الشركات الصناعية الصينية لأول مرة في غضون 3 أشهر، في حين أن كلاً من الإنتاج والأعمال الجديدة توسعا خلال الشهر الجاري لكن بوتيرة ضعيفة.

وساعد تخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لرفع ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في 22 شهراً خلال الشهر الجاري.

وكشفت بيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين بنهاية الاسبوع السابق، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 50 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 50.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.6 بالمائة عند 7.0234 يوان.