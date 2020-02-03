ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع مخاوف انتشار "كورونا"

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط انتشار الفيروس الصيني وترقب بيانات اقتصادية.

واستففادت العملة الأمريكية من المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أدوى بحياة 350 شخصاً على الأقل حتى الآن، مع حقيقة اعتبار الدولار ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وزادت قيود العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والسنغافورة وأستراليا وغيرهم لمنع السفر من والى الصين.

وتنطلق اليوم مؤتمرات حزبية أمريكية في ولايات متفرقة لاختيار مرشحين الرئاسة في الانتخابات المقبلة والمقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات النشاط الصناعي والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1067 دولار، كما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.09 بالمائة ليسجل 108.45 ين.

كما صعدت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.3061 دولار، بينما ارتفع هامشياً أمام العملة السويسرية بنسبة 0.09 بالمائة لتسجل 0.9643 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 97.662.