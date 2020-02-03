تحسن أداء النشاط الصناعي في منطقة اليورو رغم استمرار الانكماش

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال القراءة النهائية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لايزال في حالة انكماش.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت"، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو ارتفع إلى 47.9 نقطة خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي، مقابل 46.3 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول.

ورغم أن قراءة المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة ما يشير إلى استمرار انكماش النشاط، لكنها تمثل أعلى قراءة منذ ابريل/نيسان 2019.

وجاءت قراءة النشاط الصناعي في منطقة اليورو أفضل من القراءة الأولية وتوقعات المحللين والتي كانت تشير إلى تسجيل 47.8 نقطة.

وأظهرت البيانات تباطؤ حالة الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة والمشتريات المسجلة في الشهر الماضي.

كما تحسنت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 شهراً خلال يناير/كانون الثاني.

وتصدرت اليونان قائمة الدول الأوروبية الأفضل أداءً في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي بتسجيل 54.4 نقطة، يليها إيرلندا وفرنسا.

وبحلول الساعة 9:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1070 دولار.