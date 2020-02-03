شركة أبحاث تتوقع ارتفاع معدل التضخم بالسعودية خلال 2020

الرياض ـ مباشر: توقعت جدوى للاستثمار، ارتفاع متوسط معدل التضخم بالسعودية نحو 1.7 بالمائة، خلال عام 2020، نتيجة توقعات بزيادة الطلب المحلي، والإنفاق الاستهلاكي.

وأوضحت شركة الأبحاث، في تقرير لها اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، أن متوسط معدل التضخم، خلال عام 2019، سجل تراجعا نسبته 1.2 بالمائة، متماشيا مع توقعاتها.

وقالت إن متوسط مؤشر مديري المشتريات غير النفطي، بلغ نحو 57.1 نقطة في عام 2019، مسجلا أعلى متوسط سنوي له منذ عام 2015.

كما نوهت إلى أن أسعار العقار بالسعودية، ارتفعت بشكل هامشي خلال الربع الرابع من 2019، على أساس سنوي، لتسجل أول نمو لها منذ الربع الأول لعام 2015.

وتابعت: "تشير أحدث البيانات الخاصة بنسب الإشغال في الفنادق، إلى أن مناطق مكة والمدينة والرياض، سجلت أعلى معدلات الإشغال، خلال الفترة من بداية عام 2019 وحتى شهر أكتوبر.

وتوقعت جدوى للاستثمار، أن تسجل معدلات الإشغال في الرياض أرقاما أعلى بالربع الرابع من 2019، نتيجة لزيادة الطلب الناجمة عن الفعاليات التي شهدها "موسم الرياض".

وعلى مستوى أداء سوق الأسهم السعودية، قالت شركة الأبحاث، إن تراجع المؤشر العام نحو 2 بالمائة خلال يناير على أساس شهري، يعود بشكل أساسي، إلى انتشار فيروس كورونا بالصين، مما أدى إلى إضعاف الثقة وسط المستثمرين.

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