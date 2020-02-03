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ريم أسعد تقود أعمال سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا

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ريم أسعد تقود أعمال سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا ريم أسعد تقود أعمال سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت سيسكو اليوم عن تعيين ريم أسعد نائبة الرئيس الجديدة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصرحت الشركة أنه ومع استمرار التحول الرقمي في تغيير وتطوير سير الأعمال بوتيرة سريعة، ستكون ريم أسعد مسؤولة عن إدارة أعمالنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز مكانة سيسكو كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

تمتلك ريم أكثر من عقدين من الخبرة في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية وتجربة العملاء، وستركز في دورها الجديد على تعزيز التعاون مع الحكومات والعملاء والشركاء، بدعم مجموعة من حلول سيسكو المتطورة لتسريع تحقيق أهدافهم المتعلقة بالرقمنة.

وتعليقاً على تعيينها، قالت ويندي مارس، رئيسة شركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “متحمسة لانضمام ريم أسعد إلى شركة سيسكو حيث ستكون مسؤولة عن إدارة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك ريم خبرة وافرة في إدارة الأعمال وفهمًا عميقًا لمشهد التحول الرقمي اليوم، وأنا على ثقة بقدرتها على تمكين القوى العاملة لدينا ومساعدة الشركات الإقليمية في مواجهة تحدياتهم وتحقيق أهدافهم”. 

ومن جانبها قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أشعر بفخر كبير لانضمامي إلى فريق شركة سيسكو نظرًا لأنني كنت أحد العملاء وشريكة لها على مر السنين، ولا شك بأن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة أتطلع إلى تحريرها بدعم أعضاء الفريق جميعهم، حيث سنركز معًا على كيفية توسيع نطاق أعمال سيسكو وتمكين الشركات المحلية وصنع تأثير تجاري واجتماعي أكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

هذا وقد شغلت ريم قبل انضمامها إلى سيسكو منصب الرئيس التنفيذي في “راية لخدمات مراكز الاتصالات”، مزود خدمات الدعم الخارجية في مجال العمليات التجارية ومقرها القاهرة، والتي تُسير أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتوفر خدماتها للشركات متعددة الجنسيات المتضمنة في قائمة Fortune 500، ولعبت ريم في منصبها هذا دورًا أساسيًا في تعزيز نمو الشركة واستراتيجيتها السوقية والتحول الرقمي وتطوير عملياتها في السوق الإقليمي.

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