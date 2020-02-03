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صندوق "هدف" يودع دعم يناير للتوظيف بالمنشآت السعودية

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صندوق "هدف" يودع دعم يناير للتوظيف بالمنشآت السعودية صندوق "هدف" يودع دعم يناير للتوظيف بالمنشآت السعودية

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية- هدف بالمملكة العربية ، اليوم الاثنين، عن إيداع مخصصات دعم للمنشآت التي تدعم التوظيف.

وقال "هدف"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه قام بإيداع 4.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من دعم التوظيف لرفع المهارات، عن شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منتصف مايو/ أيار 2019، في إيداع الدفعتين الأولى والثانية من الدعم المالي المقدم للمنشآت ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يشمل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت والمسجلين ضمن البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.

ويتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، من خلال تحفيز المنشآت على التوظيف والتدريب أثناء العمل، من أجل رفع مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياج سوق العمل.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 بالمائة من الدعم للتوظيف، و30 بالمائة كخدمات تدريب.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرا، بمعدل 30 بالمائة من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20 بالمائة للسنة الثانية، و10 بالمائة للسنة الثالثة من الدعم.

ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

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