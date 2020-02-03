محدث.. الأسهم الصينية تتهاوى 8% في أول جلسة بعد العطلة

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 8 بالمائة في نهاية تعاملات أولى الجلسات بعد العودة من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة اليوم الإثنين، كما شهد اليوان خسائر حادة.

وتأتي الموجة البيعية داخل الأسواق المالية في الصين وسط مخاوف قوية من انتشار فيروس كورونا والذي خلف الكثير من الضحايا، حيث تجاوز عدد الوفيات الرقم المسجل في فترة انتشار وباء السارس قبل حوالي 7 أعوام.

وتعتبر هذه هي أولى جلسات التداول بعد العودة من العطلة السنوية والتي تم تمديدها حتى 2 فبراير/شباط الجاري في سياق محاولات السيطرة على تفشي الكورونا.

وكانت الأسواق المالية الصينية توقفت عن التداول منذ جلسة 23 يناير/كانون الثاني لبدء العطلة السنوية قبل تمديدها.

وجاءت الخسائر بالرغم من إعلان بنك الشعب الصيني بالأمس أنه سيقوم بضخ سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (حوالي 173 مليار دولار) في الأسواق من خلال عمليات الريبو العكسي، مع خفض معدلات الفائدة على اتفاقيات الشراء العكسي.

وأوضح المركزي الصيني أن إجمالي السيولة في النظام المالي قد تكون أعلى بنحو 900 مليار يوان (حوالي 130 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين أن القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي كانت 50 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهي إشارة على توقف النشاط.

ولم تعكس هذه القراءة أثر تفشي فيروس كورونا بشكل كامل، حيث تم إجراء المسح قبل 20 يناير/كانون الثاني.

كما تراجع النشاط الصناعي في الصين، بحسب بيانات مؤسستي ماركت وكاسيان الصادرة اليوم، إلى أدنى مستوى في 5 أشهر ليسجل 51.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 51.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة تزيد عن 7.7 بالمائة ليهبط إلى 2746.6 نقطة.

كما انخفض مؤشر "سي.إس.آس 300" بنحو 7.9 بالمائة مسجلاً 3688.4 نقطة.

وبحلول الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1.6 بالمائة ليصعد الدولار إلى 7.0233 يوان.