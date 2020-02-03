أسعار النفط تتراجع مع مخاوف تأثير الكورونا على الطلب الصيني

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف انخفاض الطلب في الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 361 حالة وفاة حتى أمس الأحد، متجاوزاً بذلك عدد الضحايا المسجل في فترة وباء السارس.

ويترقب المستثمرون بشكل حذر الأضرار الناجمة عن الفيروس والتي يمكن أن تؤدي إلى التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.

وكانت بيانات رسمية صادرة في الأسبوع الماضي عن الحكومة الصينية أظهرت تباطؤ طلبات المصانع خلال يناير/كانون الثاني، مع تراجع طلبيات التصدير بينما يتوقع المحللون أداءً ضعيفاً في أرقام شهر فبراير/شباط، حيث أدى تفشي الفيروس إلى تراجع الطلب في البلاد.

وفي الوقت نفسه، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين عن مؤسستي ماركت وكاسين سجلت أدنى مستوى في 5 أشهر بالقراءة النهائية عن الشهر الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من قرارات البنك المركزي في الصين سواء بخفض معدلات الفائدة على اتفاقيات الشراء العكسي أو ضخ مزيداً من السيولة في النظام المالي لدعم الاقتصاد.

وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز".

وبحلول الساعة 8:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعد العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.8 بالمائة ليهبط إلى 56.17 دولار للبرميل.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً مستوى 51.42 دولار للبرميل.