أخبار عاجلة

"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة -
إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج -
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي -
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار -
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية -
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزارة الصحة: نتائج فحص الطلاب السعوديين القادمين من الصين سلبية

Google+ Print
وزارة الصحة: نتائج فحص الطلاب السعوديين القادمين من الصين سلبية وزارة الصحة: نتائج فحص الطلاب السعوديين القادمين من الصين سلبية

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد على الطلاب السعوديين القادمين من الصين.

وأكدت الوازرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين القادمين من مدينة ووهان الصينية سلبية، وتؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه سيتم عزل الطلاب احترازياً لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي؛ وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.

وكشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الأحد، عن وصول أول طائرة خاصة تقل 10 طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من الصين بتوجيهات من القيادة؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

ترشيحات:

الصحة السعودية تؤكد عدم وجود إصابات بـ"كورونا"

السعودية.. الادخار الإجمالي يتراجع إلى 752 مليار ريال في 9 أشهر

مؤسسة النقد السعودية تُطلِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال

الخدمة المدنية تطلق منصة "مسار" لتعزيز التحول الرقمي بالسعودية

إنفاق المستهلكين بالسعودية يتخطى تريليون ريال خلال عام 2019

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

وكالة: السعودية والكويت تبدآن الأعمال التحضيرية لاستئناف النفط بالمنطقة المقسومة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

سهم الكابلات السعودية يشهد أعلى سيولة في 8 سنوات

سهم الكابلات السعودية يشهد أعلى سيولة في 8 سنوات