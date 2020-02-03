وزارة الصحة: نتائج فحص الطلاب السعوديين القادمين من الصين سلبية

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد على الطلاب السعوديين القادمين من الصين.

وأكدت الوازرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين القادمين من مدينة ووهان الصينية سلبية، وتؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه سيتم عزل الطلاب احترازياً لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي؛ وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم.

وكشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الأحد، عن وصول أول طائرة خاصة تقل 10 طلاب سعوديين تم إجلاؤهم من الصين بتوجيهات من القيادة؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

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