أخبار عاجلة

"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة -
إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج -
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي -
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار -
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية -
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

روبوت لخدمات الطعام من إل جي يدخل مطاعم سيول

Google+ Print

أعلنت شركة إل جي عن تشغيل روبوت ذكي لخدمات الطعام ينقل الطعام إلى الطاولات في أحد المطاعم في سيول، ويستطيع Cloi ServeBot من إل جي حمل وتوصيل ما يصل إلى أربعة صواني طعام للعملاء بشكل مستقل، مع تجنب العقبات والاصطدام أثناء التنقل، وذلك تبعًا إلى أنه مزود بتقنية القيادة الذاتية.

وقالت الشركة في بيان لها: إن Cloi ServeBot قد تم نشره في أحد مطاعم الامتياز التابعة لشركة CJ Foodville في وسط سيول، ويمثل هذا أول نشر لروبوت خدمة الأطعمة من إل جي في مطعم منذ عرضه في معرض CES 2020 في لاس فيجاس.

وأوضحت إل جي أن الروبوت يمكنه إحضار الطعام للعملاء، ونقل الأطباق الفارغة إلى المطبخ بعد أن ينهي العملاء وجباتهم، وأضافت أن الروبوت يقول: “أنا آسف، لكن هل يمكنني المرور؟” عندما يكتشف عائقًا أمامه، مع تشغيل أغنية أثناء التنقل حتى يتمكن العملاء من التعرف عليه.

ويعرض Cloi ServeBot أيضًا تعبيرات الوجه المختلفة على شاشته أثناء خدمة العملاء، وقال بيان الشركة: إن الروبوت مفيد في حمل الأطعمة الساخنة جدًا أو عندما يوجد عدد من الصواني الثقيلة الوزن، الأمر الذي يسمح للموظفين بالتركيز بعناية أكبر على خدمة العملاء.

ونقل عن روه جين سيو Roh Jin-seo، رئيس مركز أعمال الروبوت في إل جي قوله: سنواصل تقديم الروبوتات التي يمكن أن توفر قيمة جديدة للعملاء، والمساهمة في إيجاد مجتمع يعمل فيه البشر والروبوتات معًا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعقدت إل جي شراكة مع CJ Foodville منذ شهر أبريل من العام الماضي لتطوير مجموعة من روبوتات خدمات الطعام التي من شأنها أن تساعد العمال، وتقلل من عبء العمل في المطاعم، وظهر في شهر نوفمبر من العام الماضي روبوت صنع المعكرونة في سلسلة CJ Foodville.

وأطلقت الشركة في الشهر نفسه روبوتات للرعاية ضمن مستشفى جامعة سيول الوطنية للمساعدة في رعاية الأطفال في وحدات العناية المركزة، وقالت: إنها تعمل أيضًا على تطوير روبوتات للاستخدام الصناعي والمنزلي.

وطورت إل جي العديد من روبوتات الخدمة مثل Cloi ServeBot، بما في ذلك روبوت خدمة مستقل قائم على الذكاء، يوفر خدمات ملاحية ويتحكم في الأجهزة المتصلة مثل نظام تكييف الهواء، إلى جانب روبوتات تساعد المسافرين في مطار إنتشون الدولي على التنقل عبر المجمع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
أبرز تهديدات أمن الحوسبة السحابية وفقًا لبالو ألتو نتوركس

أبرز تهديدات أمن الحوسبة السحابية وفقًا لبالو ألتو نتوركس

أبرز 7 أجهزة من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال عام 2020

أبرز 7 أجهزة من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال عام 2020

تقنية للكشف عن الأحذية الرياضية المقلدة ونقص الأقنعة الطبية بسبب كورونا والمزيد

تقنية للكشف عن الأحذية الرياضية المقلدة ونقص الأقنعة الطبية بسبب كورونا والمزيد

آبل قد تتيح لك فتح وتشغيل سيارتك باستخدام هاتف آيفون

آبل قد تتيح لك فتح وتشغيل سيارتك باستخدام هاتف آيفون