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فيديوجراف.. هل تستفيد صناعة السيارات بالمغرب من انتشار فيروس "كورونا"؟

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فيديوجراف.. هل تستفيد صناعة السيارات بالمغرب من انتشار فيروس "كورونا"؟ فيديوجراف.. هل تستفيد صناعة السيارات بالمغرب من انتشار فيروس "كورونا"؟

مباشر: تعد صناعة السيارات الصينية الأكبر في العالم، وجاء انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان عاصمة صناعة السيارات في جمهوية الصين الشعبية، ليدفع الشركات العاملة بهذه الصناعة في المدينة لإيقاف نشاطها.

من بين هذه الشركات رينو وبيجو ونيسان، التي تقود صناعة السيارات في المملكة المغربية.

 

 

 

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مباشر (اقتصاد)

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