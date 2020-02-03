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العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني"

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العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني" العقاري السعودي يودع مستحقات يناير بحسابات مستفيدي "سكني"

الرياض ـ مباشر: أودع صندوق التنمية العقارية، بالسعودية نحو 1.7 مليار ريال، بحسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني"، لشهر يناير/كانون الثاني 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الاثنين أنه تم تخصيص 342 مليون ريال لدعم أرباح عقود التمويل العقاري.

وأضاف أن تم تقديم 1.2 مليار ريال، لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، إلى جانب 143 مليون ريال لدعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أُودعها الصندوق في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو/حزيران 2017م، وحتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020م، بلغ نحو 14.85 مليار ريال.

كما أوضح أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 10.75 مليار ريال، بينما بلغ دعم "التمويل المدعُوم" نحو 2.75 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.35 مليار ريال.

كما نوه بأن العام 2019م، كان استثنائياً في حجم عقود التمويل الموقعة حسب ما أعلنت عنه "ساما" حيث تم توقيع أكثر من 179.22 عقد تمويل مقارنة بـــ50.5 ألف عقد عام 2018م.

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