أخبار عاجلة

"عمرو الجنايني": بيان اتحاد الكرة للتأكيد علي عدم وجود نية لتأجيل مباراة القمة -
إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يرد على كل من هاجم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح نص قانون العقوبات الخاص بالممتنعين عن النفقة للمُطلّقة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يشيد بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج -
8 الصبح - د. محمد هاني: استخدام المصريين لمواقع السوشيال ميديا استخدام سلبي -
موجز الأخبار | موجز الساعة الخامسة من قناة النهار | الخميس 6 فبراير 2020 -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار -
8 الصبح - عمر عماد: دورة الأولمبياد الخاص كانت قائمة على التنافس الشريف والروح الرياضية -
أحمد شوبير يسأل متي يكون للدوري المصري جدول منتظم ثابت؟.. وحازم إمام يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم مخاوف البريكست والفيروس الصيني

Google+ Print
الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم مخاوف البريكست والفيروس الصيني الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم مخاوف البريكست والفيروس الصيني

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، متجاهلة المخاوف المتعلقة بمسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وكذلك التطورات ذات الصلة بتفشي الفيروس الصيني.

وبدأت المملكة المتحدة الفترة الانتقالية، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية 2020، بعد خروجها من عضوية الإتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مضطربة، بعد أن قال وزير خارجية المملكة المتحدة "دومينيك راب" إن المملكة المتحدة لن تتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي في أي صفقة تجارية بعد البريكست.

وأدى تفشي الفيروس الصيني إلى خسائر عالمية، ووفاة ما يزيد عن 300 شخص مع العلم أن عدد الوفيات تجاوز تلك المسجلة في فترة السارس عامي 2002 و2003.

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو وكذلك المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 411.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة عند مستوى 7304.9 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل الى مستوى 5823.9 نقطة، في حين صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 13036.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.1077 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية

"الإسكان" وأمانة المدينة المنورة يبحثان تسهيل إجراءات تراخيص الأراضي المجانية

الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في المستهل

إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة بـ9 سنوات

محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1%

محدث.. النفط يتخلى عن مكاسبه القوية ويتحول لخسائر 1%