الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم مخاوف البريكست والفيروس الصيني

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، متجاهلة المخاوف المتعلقة بمسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وكذلك التطورات ذات الصلة بتفشي الفيروس الصيني.

وبدأت المملكة المتحدة الفترة الانتقالية، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية 2020، بعد خروجها من عضوية الإتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مضطربة، بعد أن قال وزير خارجية المملكة المتحدة "دومينيك راب" إن المملكة المتحدة لن تتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي في أي صفقة تجارية بعد البريكست.

وأدى تفشي الفيروس الصيني إلى خسائر عالمية، ووفاة ما يزيد عن 300 شخص مع العلم أن عدد الوفيات تجاوز تلك المسجلة في فترة السارس عامي 2002 و2003.

وعلى الصعيد الاقتصادي، من المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو وكذلك المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 411.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة عند مستوى 7304.9 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل الى مستوى 5823.9 نقطة، في حين صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 13036.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.1077 دولار.