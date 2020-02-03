توضيح من المواصفات السعودية بشأن تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل

الرياض ـ مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالسعودية عن اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، على المنتجات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من اللائحة فقط.

وأوضحت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى تشمل المنتجات التي تستخدم مرة واحدة وأكياس الشعير المنسوجة.

وأكدت الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة شمل تعليق تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من اللائحة.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، بما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين (14 أبريل / نيسان 2017) بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة.

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