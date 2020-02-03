وزير الخارجية: السعودية ستقف مع فلسطين دولياً لتضمن حقوقها العادلة

الرياض – مباشر: عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقرها بجدة لبحث موقفها في ضوء إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بالشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة في افتتاح أعمال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إن الدول الإسلامية والقضية الفلسطينية تشهد مرحلة دقيقة وهامة، وفي هذه المرحلة الحساسة للقضية الفلسطينية تأسست منظمة التعاون الإسلامي لتكون الصوت الجماعي للعالم الإسلامي والمدافع لقضايا ومصالح واستقرار الدول الإسلامية.

وأكد بن فرحان في كلمة بثتها منظمة التعاون الإسلامي بصفحتها الرسمية بموقع التواصل- تويتر، وقوف المملكة مع فلسطين في جميع المحافل الدولية للحصول على حقوقه المشروعة، ولدعم خيارات لشعب الفلسطيني بما يحقق آماله وتطلعاته.

وأضاف الوزير، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للمنظمة، مؤكدا أنه لن يؤثر تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الحاضرة في الواقع المعاصر على القضية.

وتابع بن فرحان: "مطالبون بأكثر من أي وقت مضى للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة".

وأشار الوزير، إلى أن السعودية وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود إلى عهد الملك سلمان الذي أطلق على القمة العربية في 2018 "قمة القدس".

ولفت الوزير، إلى تقديم السعودية مبادرة السلام العربية في 2002، والتي أكدت أن الحل العسكري لا يحقق أي من مصالح الطرفين.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، أنه في الوقت التي تدعم فيه المملكة لجميع الجهود للوصول لحل عادل للقضية، تؤكد أن تحقيق حل عادل بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أمري ضروري.

وعقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، مؤتمراً صحفياً الثلاثاء الماضي، للإعلان عن خطته لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وتضمنت خطة الرئيس الأمريكي أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفض خطة الرئيس الأمريكي، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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