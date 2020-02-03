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الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

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الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة الأرصاد الجوية تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

يتعرض الطقس تغيرات في الأحوال الجوية وهو شيء طبيعي يحدث في فصل الشتاء وعن أحوال الجو خلال تلك الفترة أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال تلك الأيام حتى يوم الأربعاء،  حيث يسود طقس الأثنين أن يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع تكاثف الشبورة في فترة الصباح الباكر مع تكون السحب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وهذه الأحوال تهيء لسقوط الأمطار الخفيفة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة والوجه البحري 19   – 9

السواحل الشمالية 19 – 12

جنوب سيناء والغردقة 24 – 13

شمال سيناء 22- 6

جنوب الصعيد 24 – 10

طقس الثلاثاء

وعن طقس يوم الثلاثاء فيكون معتدل نهارا أيضآ مع شدة البرودة فترة الليل وتستمر الشبورة في تكاتفها فترة الصباح الباكر وهي ظروف مهيأة لتساقط الأمطار أيضا على الكثير من المناطق علي مستوي المحافظات مثل محافظة جنوب سيناء  والغردقة وشمال وجنوب الصعيد.

القاهرة والوجه البحري 20 -9

السواحل الشمالية 19 – 12

جنوب سيناء والغردقة 23 – 13

شمال سيناء 22- 8

جنوب الصعيد 24 – 10

طقس الأربعاء

أما عن طقس يوم الاربعاء القادم فيكون مائل للدفء فترة النهار مع شدة برودته ليلآ  مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وهي فرصة مهيئة لسقوط الأمطار.

القاهرة والوجه البحري 22 -11

السواحل الشمالية 21- 12

جنوب سيناء والغردقة 24 – 14

شمال سيناء 22- 9

جنوب الصعيد 25 – 10.

دليل مصر

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