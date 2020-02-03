"غرفة السياحة المصرية" تعلن أسعار عمرة رمضان

مع حصر أعداد المعتمرين المصريين الذين قاموا بأداء مناسك العمرة أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة “باسل السيسي” أن أعدادهم تخطى رقم ” 260 ألف معتمر” ومع تساءل الكثيرين عن أسعار عمرة رمضان وهي ” العمرة الأقتصادية” فهي تصل كما أكد نائب رئيس الغرفة، أنها تصل ما بين 25 وحتى 30 ألف جنيه مدة (الشهر بالكامل)، وهي أسعار تتناسب مع الكثيرين من أصحاب الدخل المحدود بجانب الحالة الاقتصادية السائدة وعند مقارنة أسعار عمرة رمضان بالأسعار العام الماضي فهي لم تزد كثيرا حيث كانت تصل ما بين 20 وحتى 25 ألف جنيه، وذلك للسفر “برآ وبواخر” وتكون شاملة ” وجبة الفطار والسحور والطيران السعودي” مع الأنتقالات الداخلية بين مكة والمدينة مع الإقامة في فنادق مميزة قريبة من الحرم.

موسم العمرة القادم

تقسم رحلات العمرة هذا العام على موسمين منعا للتكدس والازدحام ويكون الموسم الأول رحلات تبدأ مع بداية الموسم وحتى شهر شعبان أما الموسم الثاني فتكون رحلات بداية من أول رمضان وحتى منتصف شوال، ومع كثرة الرحلات فلا يمكن ترحيل عودة رحلات الموسم الأول للعودة بعد 10 رمضان مع الالتزام بالمواعيد المقررة من الشركه والحصول على الموافقات اللازمة لاستصدار الباركود.

بوابة العمرة المصرية

ولقد بدأ العمل في بوابة العمرة المصرية للتسجيل بدءا من يوم 17 نوفمبر 2019 ولقد جاء تشييد هذه المنصة الإلكترونية لتنظيم رحلات العمرة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 ولقد كان أولى رحلات العمرة للموسم الهجري 1441 هــ في نهاية شهر نوفمبر 2019 م، أما عن عدد الشركات المصرية التي قامت بالتسجيل في البوابة فقد وصل عددهم إلي (1833) شركة وعدد الشركات والمؤسسات السعودية وصل إلى (500) شركة ومؤسسة.